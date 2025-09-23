Suprema Corte reducirá personal en ponencia del ministro Hugo Aguilar Ortiz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que a partir del 1 de octubre entrará en vigor un recorte del 40% en la plantilla de la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
Actualmente, dicha área se integra por ocho secretarios de estudios, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo. Con el ajuste, quedará conformada por:
7 secretarios de estudio
8 secretarios auxiliares
25 personas de apoyo operativo
La SCJN también detalló que la Presidencia de la Corte mantendrá una Coordinación de Dictaminación, que trabajará de forma paralela y estará integrada por:
1 coordinador
12 secretarios de estudio y cuenta
5 secretarios auxiliares
1 dictaminador
15 personas de apoyo operativo
La medida forma parte de un proceso de optimización administrativa dentro del máximo tribunal del país, con el fin de fortalecer las funciones jurisdiccionales y el análisis de asuntos.
