Suprema Corte reducirá personal en ponencia del ministro Hugo Aguilar Ortiz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que a partir del 1 de octubre entrará en vigor un recorte del 40% en la plantilla de la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

Actualmente, dicha área se integra por ocho secretarios de estudios, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo. Con el ajuste, quedará conformada por: