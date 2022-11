Suprema Corte avala labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública

El máximo tribunal resolvió que no había tal invasión ya que sólo se trata de una norma general que retoma los conceptos de la ley con los que se creó la Guardia Nacional, más no se establece si la participación de las fuerzas armadas es válida o no en las tareas de seguridad pública.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar señaló "no estamos frente a un caso de sobre militarización, estamos frente a un caso que exige revisar si el Ejecutivo ha cumplido con la ruta que el propio Constituyente ha trazado, a fin de terminar con la participación de las Fuerzas Armadas".

Este acuerdo señala que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México pueden participar de forma "extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional las funciones de seguridad pública".

AC