Supervisa Profepa avances en medidas correctivas en el Zoológico La Pastora

Monterrey, Nuevo León (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una nueva inspección al Zoológico La Pastora, ubicado en Monterrey, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas correctivas impuestas la semana pasada.
Esta revisión se da en seguimiento a las denuncias públicas por posibles actos de maltrato y omisión de cuidados, en especial los casos de Monty, una elefanta de 19 años que presuntamente vive en completo aislamiento, y una osa parda, nombrada como Mina, que fue exhibida en redes sociales en un evidente estado de salud deteriorado.
La activista Ruth Barrios Fuentes fue una de las primeras en alertar sobre Monty, al señalar que los elefantes son animales gregarios y que su confinamiento solitario vulnera su bienestar. Ante ello, Profepa informó públicamente que el caso de Monty sería incluido en una inspección exhaustiva del zoológico.
Por su parte, el estado crítico de la osa —con visibles lesiones dérmicas y signos de abandono— generó gran indignación. Esto motivó que la dependencia de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León anunciara que se hará cargo directamente de su tratamiento médico, al considerar que el caso es de pronóstico reservado.
La Profepa indicó que el zoológico entregó documentación para acreditar avances en las medidas exigidas, mismas que su personal está corroborando en campo. En las imágenes difundidas se observa a los inspectores revisando instalaciones, condiciones sanitarias, áreas de albergue y documentación.
La dependencia federal aseguró que se mantendrán las inspecciones periódicas para asegurar condiciones dignas para los ejemplares y se deslindarán responsabilidades en caso de negligencia.
