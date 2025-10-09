Supervisa Profepa avances en medidas correctivas en el Zoológico La Pastora

Monterrey, Nuevo León (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una nueva inspección al Zoológico La Pastora, ubicado en Monterrey, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas correctivas impuestas la semana pasada.

Esta revisión se da en seguimiento a las denuncias públicas por posibles actos de maltrato y omisión de cuidados, en especial los casos de Monty, una elefanta de 19 años que presuntamente vive en completo aislamiento, y una osa parda, nombrada como Mina, que fue exhibida en redes sociales en un evidente estado de salud deteriorado.