Suman 79 muertos por lluvias en cinco estados del país

En el ámbito educativo, se reportó que 1,161 de las 1,380 escuelas dañadas ya han sido limpiadas y se preparan para reanudar clases. Además, se han distribuido más de 300 mil despensas y 250 mil vacunas en las zonas más impactadas. El gobierno también ha acercado servicios básicos como alimentación, salud y agua potable a las comunidades afectadas.

En total, se contabilizan más de 89 mil viviendas con daños, de las cuales más de 53 mil se ubican en Veracruz. Para atender la emergencia, más de 53 mil servidores públicos de dependencias como la Sedena, Semar, CFE, Conagua, SICT, Bienestar y Salud participan en las labores de apoyo, junto con autoridades estatales y municipales.

Sheinbaum Pardo anunció que en las próximas horas visitará nuevamente Veracruz para supervisar las acciones de apoyo en Poza Rica y Álamo, y posteriormente se trasladará a Puebla.

rmr