Suman 70 muertos tras afectaciones por lluvias en cinco estados del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 70 personas han perdido la vida a causa de las intensas lluvias registradas en los últimos días en cinco estados de la República Mexicana: Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

La cifra fue confirmada este jueves por la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional.

Las precipitaciones han causado deslaves, desbordamientos de ríos, inundaciones severas y daños en infraestructura carretera y urbana, particularmente en regiones montañosas y de difícil acceso. En algunas localidades, las afectaciones han obligado a activar refugios temporales y suspender clases.

Veracruz encabeza la lista de víctimas, seguido de Puebla y San Luis Potosí, donde varios municipios reportan viviendas colapsadas, cortes de energía eléctrica y caminos bloqueados por derrumbes. En Hidalgo y Querétaro, los cuerpos de emergencia continúan con labores de búsqueda y rescate ante posibles personas desaparecidas.

Protección Civil mantiene activos diversos protocolos de emergencia en la zona centro-oriente del país, y se exhorta a la población a atender los avisos oficiales ante la posibilidad de más precipitaciones en las próximas horas.

rmr