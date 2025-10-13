Suman 64 muertos por lluvias en cinco estados; reportan al menos 65 desaparecidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó este lunes que las intensas lluvias registradas en los últimos días han dejado un saldo de 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas en al menos cinco estados del país.

En enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia matutina, la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, detalló que los estados con mayores afectaciones son Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, donde continúan los trabajos de rescate, apoyo humanitario, rehabilitación de caminos y levantamiento de censos por daños.

“Todos los familiares de las personas fallecidas tienen el cobijo y el acompañamiento de los gobiernos de los estados, de la Federación y el municipio. Nadie quedará desamparado”, expresó la funcionaria federal durante el informe presentado esta mañana.

En Veracruz, se reportan 29 personas fallecidas y 18 no localizadas, con afectaciones en al menos 40 municipios, mientras que en Puebla, las lluvias impactaron a 23 municipios y dejaron un saldo de 13 muertos y 4 desaparecidos.

El estado de Hidalgo concentra una de las situaciones más críticas, con 21 personas fallecidas y 43 desaparecidas, además de 40 municipios con daños severos por deslaves, inundaciones y pérdida de conectividad.

En Querétaro, la CNPC confirmó una persona fallecida en uno de los ocho municipios afectados, mientras que en San Luis Potosí hay afectaciones en 12 municipios, pero sin registro de personas fallecidas ni desaparecidas hasta el momento.

Las autoridades continúan desplegando personal, maquinaria pesada, plantas potabilizadoras, refugios temporales y brigadas médicas para atender a las comunidades más vulnerables. Asimismo, el gobierno federal ha reiterado que se trabaja en coordinación con estados y municipios para asegurar la entrega de apoyos y la reconstrucción de la infraestructura dañada.

rmr