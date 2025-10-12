Suman 44 fallecidos tras fuertes lluvias en México; Veracruz e Hidalgo, los estados más afectados
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El número de personas fallecidas por las intensas lluvias que afectan a cinco estados del país aumentó a 44, según reportó este domingo el Gobierno de México. Apenas el sábado se tenía registro de 41 decesos.
Los estados con mayor número de víctimas son Veracruz, con 18 personas fallecidas, e Hidalgo, con 16. Puebla reporta 9 muertes, mientras que Querétaro registra una. En total, 139 municipios han sido declarados en emergencia en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.
De acuerdo con el informe de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se han instalado refugios temporales, restablecido servicios básicos y desplegado más de 5 mil elementos de dependencias federales y estatales, incluidos Ejército, Marina, Guardia Nacional, CFE y Conagua.
El estado de Veracruz es el más golpeado, con 69 municipios afectados y más de 6.3 millones de usuarios impactados en el suministro eléctrico. En Puebla, 83 refugios atienden a los damnificados, y en Hidalgo se reportan más de 80 incidencias en la red estatal.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instaló un Comité de Emergencias que opera de forma permanente. También se activó la línea 079 para asistencia y localización de personas.
El gobierno federal aseguró que las labores de limpieza y sanitización se intensifican este domingo con el objetivo de restablecer condiciones seguras y continuar con el levantamiento de censos y la entrega de apoyos a las familias afectadas.
rmr