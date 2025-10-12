Suman 44 fallecidos tras fuertes lluvias en México; Veracruz e Hidalgo, los estados más afectados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El número de personas fallecidas por las intensas lluvias que afectan a cinco estados del país aumentó a 44, según reportó este domingo el Gobierno de México. Apenas el sábado se tenía registro de 41 decesos.

Los estados con mayor número de víctimas son Veracruz, con 18 personas fallecidas, e Hidalgo, con 16. Puebla reporta 9 muertes, mientras que Querétaro registra una. En total, 139 municipios han sido declarados en emergencia en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.