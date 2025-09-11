Suman 4 muertos y 90 heridos por explosión de pipa en Iztapalapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cifra de víctimas por la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa aumentó a cuatro personas fallecidas y 90 lesionadas, algunas de ellas con quemaduras de segundo y tercer grado, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

El incidente ocurrió por la tarde del miércoles en el Puente de la Concordia, cuando la unidad se volcó y generó una explosión seguida de un incendio de gran magnitud. Las llamas y la onda expansiva afectaron a peatones, vehículos particulares y unidades de transporte público, provocando escenas de caos y desesperación.

De acuerdo con las autoridades, al menos 32 vehículos resultaron dañados y los heridos fueron trasladados a diversos hospitales donde reciben atención especializada en áreas para pacientes quemados. Se advirtió que el número de víctimas podría incrementarse debido a la gravedad de algunos de los lesionados.

Como parte de las medidas de emergencia, se suspendió temporalmente el servicio en la Línea A del Metro, así como en el Cablebús y el Trolebús Elevado en la zona de Santa Martha Acatitla, para facilitar el acceso de cuerpos de rescate, ambulancias y bomberos.

La Autopista México-Puebla en sentido oriente también presentó cierres prolongados. No obstante, la Secretaría de Movilidad informó que el tránsito fue restablecido parcialmente desde el Eje 6 Sur, aunque se recomienda evitar la zona por los trabajos de limpieza, peritajes y evaluación de daños.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Protección Civil, bomberos y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana permanecen en el lugar del siniestro para determinar las causas de la volcadura y explosión, las cuales siguen sin esclarecerse.

Las autoridades capitalinas han pedido a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar compartir rumores o imágenes sensibles del incidente por respeto a las víctimas y sus familias.

