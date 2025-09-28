Suman 31 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que hasta el momento se han confirmado 31 fallecimientos derivados de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa.

A través de su cuenta oficial de X (@SSaludCdMx), la dependencia detalló que 13 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 40 pacientes ya fueron dados de alta tras recibir atención médica por las lesiones sufridas.

“Nos mantenemos cerca de las familias y en seguimiento a la atención médica”, expresó la Secretaría en su comunicado, acompañado de un censo con los nombres, edades y unidades médicas correspondientes.