Suman 31 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que hasta el momento se han confirmado 31 fallecimientos derivados de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa.
A través de su cuenta oficial de X (@SSaludCdMx), la dependencia detalló que 13 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 40 pacientes ya fueron dados de alta tras recibir atención médica por las lesiones sufridas.
“Nos mantenemos cerca de las familias y en seguimiento a la atención médica”, expresó la Secretaría en su comunicado, acompañado de un censo con los nombres, edades y unidades médicas correspondientes.
31 personas fallecidas
13 hospitalizadas (la mayoría en hospitales de especialidad como el Rubén Leñero, PEMEX Picacho y el Instituto Nacional de Rehabilitación)
40 personas dadas de alta
El siniestro ocurrió el pasado 10 de septiembre en la zona del Puente de la Concordia, cuando una pipa que transportaba gas LP volcó e impactó contra un muro, provocando una fuga seguida de una explosión.
La tragedia ha generado un fuerte llamado de las autoridades a revisar las condiciones de las unidades que transportan materiales peligrosos y reforzar los protocolos de seguridad vial.
