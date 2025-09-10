Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 lesionados, 19 en estado grave

De acuerdo con el reporte más reciente, la volcadura del vehículo de transporte de gas provocó un incendio y una onda expansiva que dejó múltiples personas heridas, daños materiales y afectaciones en la infraestructura vial y de transporte público en la zona.

Hasta el momento no se reportan personas fallecidas, y se continúa brindando atención médica a las víctimas, tanto en hospitales como a través de helicópteros de la SSC-CDMX para traslados urgentes.

“Vamos a apoyar a las y los lesionados a través de la @SSaludCdMx”, expresó Clara Brugada en redes sociales.