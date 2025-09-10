Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 lesionados, 19 en estado grave

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La cifra de personas lesionadas por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, ascendió a 57, de las cuales 19 se reportan en estado grave, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.
De acuerdo con el reporte más reciente, la volcadura del vehículo de transporte de gas provocó un incendio y una onda expansiva que dejó múltiples personas heridas, daños materiales y afectaciones en la infraestructura vial y de transporte público en la zona.
Hasta el momento no se reportan personas fallecidas, y se continúa brindando atención médica a las víctimas, tanto en hospitales como a través de helicópteros de la SSC-CDMX para traslados urgentes.
“Vamos a apoyar a las y los lesionados a través de la @SSaludCdMx”, expresó Clara Brugada en redes sociales.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (@FiscaliaCDMX) ya inició la investigación correspondiente para determinar las causas exactas del incidente, mientras que personal de Protección Civil, bomberos, policía capitalina y ERUM continúa laborando en el lugar.
Las vialidades en la zona siguen cerradas al tránsito, especialmente en la Autopista México–Puebla, Calzada Ermita Iztapalapa, Calzada Ignacio Zaragoza y calles aledañas. También se reportan afectaciones en el servicio del Metro Santa Martha y líneas del Trolebús.
Al menos 10 vehículos particulares resultaron dañados por las llamas, y se continúa con labores de enfriamiento y retiro de escombros.
Clara Brugada agradeció el apoyo de todas las instituciones involucradas y pidió a la ciudadanía no acercarse al punto, para facilitar las tareas de emergencia.
SHA