Sugiere AMLO acotar significado de "propaganda" en veda electoral

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Este lunes por la mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió acotar el significado de "propaganda" en los tiempos de veda electoral.

Y es que como se recordará, la veda inició el pasado 4 de febrero y será hasta el 10 de abril, por lo que ningún gobernante deberá propagar acciones o logros.

En este sentido, el mandatario desde Palacio Nacional informó que no transmitirán videos de avances en las obras de su gobierno, por la veda por Revocación de Mandato.

"No se van a transmitir los videos de siempre porque ya inicia la veda, aun cuando se tratan de obras para del beneficio de todos, que no es de lo electoral. De todas formas queremos que las instancias judiciales nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar”, dijo.

Asimismo, pidió a las instancias judiciales que aclaren al gobierno qué sí y qué no se puede informar en dicho tiempo.

“De todas formas queremos que las instancias judiciales nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar, porque existe el concepto general de propaganda y pues todo lo que tiene que ver con el gobierno, todo lo que hace, puede considerarse propaganda, tenemos muchas cosas que se están haciendo", comentó.

Por último, dijo que considera necesario que se acote el término propaganda a ciertas acciones como cuando la información se vuelca a favor de intereses políticos.

"Yo siento que debería de acotarse lo de propaganda a la participación a favor de una postura de un partido algo que beneficie al partido en el gobierno o que el gobierno promueva algún partido o postura que tiene que ver en el caso de Revocación de Mandato”, finalizó.