¿Sufres violencia? La Línea de las Mujeres 079 ya está disponible todo el año
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la estrategia integral para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, la secretaria de las Mujeres Citlalli Hernández Mora invitó a todas aquellas mujeres que vivan en un entorno de violencias a acercarse a la Línea de las Mujeres 079 opción 1, donde recibirán asesoría jurídica y atención psicoemocional.
“Es un servicio gratuito, que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, y es atendido por personal capacitado. Su puesta en marcha simboliza un avance sustantivo en la articulación de un modelo integral de atención y acompañamiento”, recalcó.
Hernández Mora mencionó que la Línea de las Mujeres es el primer contacto para la identificación de la violencia, de acuerdo con la necesidad de cada usuaria se canalizan al servicio pertinente y se da seguimiento a cada, de manera personalizada, a cada caso, para que ninguna mujer quede sola frente a la violencia.
Reiteró que el compromiso del Segundo Piso de la Cuarta Transformación es que todas las mujeres vivan una vida libre de violencia y puedan desarrollarse en el ámbito de su interés.
Las mujeres que denuncian cualquier tipo de violencia a través de la Línea de las Mujeres 079 opción 1, “se sentirán arropadas, escuchadas y atendidas por nuestro personal capacitado con perspectiva de género y derechos humanos, que nos permite identificar si la víctima necesita ser canalizada o una atención inmediata y urgente”.
