Sube a 47 el número de muertos por lluvias en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con corte a las 14:00 horas de este domingo, el Gobierno de México informó que 47 personas han fallecido en cuatro estados del país a causa de las intensas lluvias registradas entre el 6 y el 9 de octubre, provocadas por la Perturbación Tropical 90-E.

Los estados con mayor afectación son Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, donde miles de viviendas presentan daños, cientos de localidades permanecen incomunicadas y continúan los trabajos de rescate, limpieza y atención médica. En total, hay más de 6 mil 300 elementos federales desplegados, además de maquinaria, cocinas móviles, plantas potabilizadoras y brigadas de salud y seguridad.

Veracruz reporta el mayor número de víctimas con 18 personas fallecidas y seis no localizadas. Hay más de 29 mil viviendas afectadas en 70 municipios, y 81 localidades siguen incomunicadas. Se han habilitado 50 refugios temporales con 2 mil 871 personas albergadas.

En Puebla se reportan 12 personas fallecidas y 15 desaparecidas. Las lluvias dejaron afectaciones en al menos 16 mil viviendas y 91 localidades incomunicadas. En Huauchinango, la Marina desplegó una planta potabilizadora, cocinas móviles y ha brindado atención médica a la población. Además, se ha evacuado a más de 500 personas.