Sube a 47 el número de muertos por lluvias en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con corte a las 14:00 horas de este domingo, el Gobierno de México informó que 47 personas han fallecido en cuatro estados del país a causa de las intensas lluvias registradas entre el 6 y el 9 de octubre, provocadas por la Perturbación Tropical 90-E.
Los estados con mayor afectación son Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, donde miles de viviendas presentan daños, cientos de localidades permanecen incomunicadas y continúan los trabajos de rescate, limpieza y atención médica. En total, hay más de 6 mil 300 elementos federales desplegados, además de maquinaria, cocinas móviles, plantas potabilizadoras y brigadas de salud y seguridad.
Veracruz reporta el mayor número de víctimas con 18 personas fallecidas y seis no localizadas. Hay más de 29 mil viviendas afectadas en 70 municipios, y 81 localidades siguen incomunicadas. Se han habilitado 50 refugios temporales con 2 mil 871 personas albergadas.
En Puebla se reportan 12 personas fallecidas y 15 desaparecidas. Las lluvias dejaron afectaciones en al menos 16 mil viviendas y 91 localidades incomunicadas. En Huauchinango, la Marina desplegó una planta potabilizadora, cocinas móviles y ha brindado atención médica a la población. Además, se ha evacuado a más de 500 personas.
Hidalgo acumula 16 fallecidos y 17 personas no localizadas. Hay daños en más de mil viviendas, 74 localidades incomunicadas y 15 refugios temporales activos. Los municipios con atención prioritaria son Zimapán, Tianguistengo, Zacualtipán y Metzquititlán.
En San Luis Potosí se reporta saldo blanco en víctimas, pero sí hay afectaciones en 12 municipios, con 2 mil personas incomunicadas y mil 559 viviendas dañadas.
Querétaro suma una persona fallecida y mantiene presencia en ocho municipios, con una localidad aún incomunicada. La atención se concentra en la Sierra Gorda, donde ya fueron rehabilitados los tramos Jalpan-Río Verde y San Juan del Río-Xilitla.
El despliegue federal suma más de 6 mil 300 efectivos de Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional. Operan además 7 aeronaves, 31 maquinarias pesadas, 11 lanchas, 2 plantas potabilizadoras y 1 cocina móvil, mientras continúan las tareas de limpieza, desazolve, evacuación, sanitización y distribución de apoyos.
rmr