Sube a 10 la cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este viernes que la cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia aumentó a 10.

De acuerdo con la actualización oficial dada a Joaquín López-Dóriga, hasta el momento se contabilizan 54 personas hospitalizadas en distintos centros de salud, mientras que 22 pacientes han sido dados de alta tras recibir atención médica.

La administración capitalina precisó que en reportes previos se había informado de un número menor de víctimas, por lo que esta cifra representa el corte más reciente de la situación.

Autoridades locales aseguraron que se mantiene la coordinación interinstitucional para atender a los heridos y dar acompañamiento a las familias afectadas por el siniestro.