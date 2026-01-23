SSPC y FGR sostienen encuentros con el director del FBI para fortalecer seguridad bilateral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo este 22 de enero una serie de reuniones de alto nivel con el director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), Kash Patel, con el propósito de fortalecer la colaboración bilateral en materia de seguridad y justicia.

De acuerdo con un comunicado conjunto, los encuentros forman parte de los mecanismos de entendimiento y de los acuerdos de cooperación internacional existentes entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Durante la visita se realizaron dos sesiones de trabajo: una con integrantes de la SSPC y otra con autoridades de la FGR.

En las mesas de diálogo, representantes de ambas naciones destacaron el incremento en las operaciones coordinadas dirigidas a la detención de generadores de violencia y objetivos prioritarios que representan un impacto en ambos países. Asimismo, acordaron mantener y consolidar el trabajo conjunto, siempre bajo los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial.