SSPC destaca baja en homicidio doloso y delitos de alto impacto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el promedio diario de homicidio doloso en México registró una reducción del 28% al comparar septiembre de 2024 con diciembre de 2025.

La información fue dada a conocer durante la Mañanera del Pueblo, donde se detalló que el promedio diario pasó de 3.13 a 2.48 homicidios, lo que refleja una disminución sostenida en la tendencia de este indicador, considerado uno de los principales parámetros para medir la violencia en el país.