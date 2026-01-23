SSPC destaca baja en homicidio doloso y delitos de alto impacto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el promedio diario de homicidio doloso en México registró una reducción del 28% al comparar septiembre de 2024 con diciembre de 2025.
La información fue dada a conocer durante la Mañanera del Pueblo, donde se detalló que el promedio diario pasó de 3.13 a 2.48 homicidios, lo que refleja una disminución sostenida en la tendencia de este indicador, considerado uno de los principales parámetros para medir la violencia en el país.
En lo que respecta a los delitos de alto impacto, la dependencia federal señaló que, al comparar el comportamiento de 2024 con el de 2025, se observó una reducción del 0.3% en el promedio diario, al pasar de 20.6 a 20.5 delitos, lo que representa una ligera pero constante baja en este rubro.
Estos datos fueron destacados por Omar García Harfuch, quien subrayó que las cifras forman parte del análisis permanente sobre la evolución de la seguridad pública y los resultados de las acciones implementadas a nivel federal.
BCT