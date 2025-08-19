SSM invita a la población a concientizarse sobre la donación de órganos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a la población a sensibilizarse y tomar conciencia sobre lo importancia de la donación de órganos, un acto que ofrece esperanza de vida a pacientes que, en su mayoría, se encuentran en etapas terminales.

El fomento a la cultura de la donación de órganos en Michoacán es primordial para contrarrestar la lista de espera de 131 personas del Consejo Estatal de Trasplantes (Coetra) quienes están a la espera de mejorar su calidad de vida con un nuevo riñón o una cornea.

Sólo en el primer semestre del año, se tiene registro de 24 trasplantes de riñón: nueve de donares fallecidos y 10 de vivos, en el Hospital General “Dr. Miguel Silva”, uno de donador vivo en el Hospital de la Mujer, dos de fallecido en el Hospital Regional de alta especialidad del ISSSTE y dos más de vivo en el Hospital Ángeles. Así como 36 trasplantes de córnea, de los cuales siete se llevaron a cabo en el Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez” y 29 en el Hospital Regional No. 1 del IMSS.

Es de destacar que tan sólo en 2024 se registraron 37 procesos de trasplante de riñón y 36 de córnea. Aunque estas cifras son alentadoras, aún falta mucho por hacer, lo que resalta la importancia de reforzar una cultura de donación altruista de órganos y tejidos entre la ciudadanía.