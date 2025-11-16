SSC reporta participación de 17 mil personas en la marcha del 15N en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) informó que la marcha realizada este 15 de noviembre, desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, congregó cerca de 17 mil personas.

Durante la movilización, también se reportó el ingreso de aproximadamente mil personas embozadas, quienes protagonizaron disturbios en las inmediaciones del Zócalo. La situación generó enfrentamientos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes conformaron una valla humana para contener los hechos y garantizar la integridad del resto de los asistentes.

El operativo desplegado incluyó a 800 elementos de diversas corporaciones, como Policía Preventiva, Metropolitana, Bancaria e Industrial, además de paramédicos del ERUM.

Como resultado del enfrentamiento:

60 policías resultaron lesionados , atendidos en el sitio.

40 policías fueron trasladados a hospitales para su valoración médica.

20 personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público.

Otras 20 fueron remitidas por faltas administrativas.

Adicionalmente, la SECGOB desplegó a 180 servidores públicos del Grupo de Diálogo y Convivencia, quienes acompañaron la movilización para facilitar acuerdos y promover la convivencia pacífica.

BCT