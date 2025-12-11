SSC detiene a 16 revendedores durante concierto de Bad Bunny en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que durante el operativo especial implementado en el concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, este 11 de diciembre, fueron detenidas 16 personas por reventa de boletos y otras 8 por apartar lugares de estacionamiento en la vía pública.

El evento formó parte del "Debí tirar más fotos World Tour", que incluye ocho fechas consecutivas en la capital del país, por lo que se ha desplegado un dispositivo especial para garantizar la seguridad de los asistentes y el orden público en la zona.

Detalles del operativo

La SSC de la CDMX anunció que para los conciertos de Bad Bunny se ha asignado un despliegue compuesto por:

1,166 policías

39 vehículos oficiales

10 motopatrullas

9 grúas

1 autobús

2 drones

1 helicóptero Cóndor

Además, se suman 650 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes realizan recorridos de vigilancia en el Estadio GNP Seguros, apoyados por cuatro unidades.

La Subsecretaría de Control de Tránsito también realiza labores para garantizar la movilidad vehicular y peatonal antes, durante y después de los eventos.

Vendedores ambulantes huyeron del lugar

Durante el operativo de este segundo concierto, se reportó que al menos 10 vendedores ambulantes huyeron de los alrededores del recinto para evitar ser retirados por elementos de seguridad. Un video compartido por la periodista Azucena Uresti muestra el momento en que los comerciantes escapan entre empujones, cargando su mercancía.

La SSC no reportó detenciones en ese caso, pero reiteró que se mantendrá la vigilancia constante en las inmediaciones del estadio para evitar el comercio no regulado y garantizar el libre tránsito de los asistentes.

Los conciertos de Bad Bunny continuarán en los próximos días, por lo que las autoridades mantendrán el dispositivo de seguridad y hacen un llamado a los asistentes a no comprar boletos en reventa y respetar el orden público.