SRE vigila integridad de mexicanos en flotilla humanitaria rumbo a Gaza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene un monitoreo permanente sobre la situación de siete personas mexicanas que participan en la Flotilla Global Sumud, una misión humanitaria con destino a Gaza.
La dependencia detalló que, desde su partida de Barcelona el pasado 2 de septiembre, ha dado seguimiento a su trayecto y ha establecido canales de comunicación diplomática para salvaguardar su integridad física y sus derechos.
Es de recordar que, en días recientes, las embarcaciones que integran esta flotilla fueron objeto de hostigamiento en aguas internacionales, al sur de Grecia, donde se reportaron al menos 13 explosiones provocadas por presuntos drones. Aunque no se han registrado heridos graves, el incidente generó preocupación internacional.
La misión incluye participantes de más de 40 países y tiene como objetivo llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Las embajadas de México en Israel, Grecia, Argelia, así como el Consulado en Barcelona, mantienen comunicación directa con los connacionales, mientras que las oficinas centrales de la SRE hacen lo propio con sus familiares.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera su llamado a actuar de conformidad con los principios del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos”, destacó la dependencia.
El gobierno de Israel no ha emitido comentarios oficiales sobre los ataques, aunque ha señalado previamente que considera estas flotillas una amenaza a su seguridad. Por su parte, países como España e Italia han desplegado embarcaciones cercanas para brindar apoyo ante cualquier emergencia.
