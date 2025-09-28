SRE vigila integridad de mexicanos en flotilla humanitaria rumbo a Gaza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene un monitoreo permanente sobre la situación de siete personas mexicanas que participan en la Flotilla Global Sumud, una misión humanitaria con destino a Gaza.

La dependencia detalló que, desde su partida de Barcelona el pasado 2 de septiembre, ha dado seguimiento a su trayecto y ha establecido canales de comunicación diplomática para salvaguardar su integridad física y sus derechos.