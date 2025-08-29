SRE responde a Ted Cruz: la seguridad en México corresponde solo a autoridades mexicanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reafirmó que las funciones de seguridad dentro del territorio nacional corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en respuesta a las declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz, quien propuso mayor intervención de su país en el combate al narcotráfico.
En un comunicado, la Cancillería subrayó que México mantiene una cooperación sólida con Estados Unidos en materia de seguridad, pero bajo el marco de las leyes nacionales y los tratados internacionales, siempre con respeto a la soberanía mexicana.
“Existe una buena cooperación en materia de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos, con base en nuestras leyes y los tratados internacionales adoptados por ambos países, siempre con respeto a la soberanía de nuestro país, que es irrenunciable”, señaló la dependencia.
La SRE resaltó que, en las conversaciones con el Departamento de Estado sobre un nuevo entendimiento bilateral en materia de seguridad, se ha enfatizado que la relación debe regirse por los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a las soberanías y cooperación sin subordinación.
La dependencia también informó que esta postura fue compartida de manera directa al senador Cruz por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, durante una reunión sostenida este viernes en la Cancillería.
En conferencia de prensa desde la Embajada de Estados Unidos en México, el senador republicano declaró que su país debería participar más activamente en el combate al narcotráfico y en el reforzamiento de la frontera común.
“Entiendo las pasiones que siente el gobierno mexicano y México comprensiblemente se preocupa por la soberanía, y esto es razonable. Pero en Estados Unidos también nos preocupa nuestra soberanía, queremos protegerla, y en mi opinión preferiría que nuestros gobiernos fueran socios porque tenemos un objetivo compartido. Así, mi mensaje al gobierno de México es aceptar nuestra oferta como amigo”, manifestó.
mrh