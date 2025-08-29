SRE responde a Ted Cruz: la seguridad en México corresponde solo a autoridades mexicanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reafirmó que las funciones de seguridad dentro del territorio nacional corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en respuesta a las declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz, quien propuso mayor intervención de su país en el combate al narcotráfico.

En un comunicado, la Cancillería subrayó que México mantiene una cooperación sólida con Estados Unidos en materia de seguridad, pero bajo el marco de las leyes nacionales y los tratados internacionales, siempre con respeto a la soberanía mexicana.

“Existe una buena cooperación en materia de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos, con base en nuestras leyes y los tratados internacionales adoptados por ambos países, siempre con respeto a la soberanía de nuestro país, que es irrenunciable”, señaló la dependencia.

La SRE resaltó que, en las conversaciones con el Departamento de Estado sobre un nuevo entendimiento bilateral en materia de seguridad, se ha enfatizado que la relación debe regirse por los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a las soberanías y cooperación sin subordinación.