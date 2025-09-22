SRE hará investigación exhaustiva para esclarecer muerte de artistas colombianos

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México lamentó el fallecimiento de dos ciudadanos colombianos, quienes fueron hallados sin vida tras varios días de búsqueda, y aseguró que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.
Se trata de los artistas Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, alias Regio Clown, quienes desaparecieron en la Ciudad de México mientras se encontraban de gira artística. Sus cuerpos fueron localizados este lunes en el Estado de México, con señales de violencia extrema, de acuerdo con medios nacionales como El Financiero.
La SRE reiteró, a través de redes sociales, que ya se ha comunicado con la Cancillería de Colombia para informar que las autoridades mexicanas competentes están trabajando en el caso.
"Se llevará a cabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido", indicó la dependencia en su mensaje oficial.
Cabe recordar que las fichas de búsqueda de ambos artistas se activaron desde el 16 de septiembre, cuando se reportó que perdieron contacto con su equipo. Su mánager confirmó que se encontraban en México como parte de una gira profesional.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, aunque se reporta que junto a los cuerpos se encontró un presunto mensaje firmado por un grupo criminal. Las autoridades mexicanas no han emitido información oficial sobre este hallazgo.
SHA