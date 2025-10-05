SRE gestiona medicamentos y repatriación para mexicanos detenidos en Israel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este domingo que el embajador de México en Israel sostuvo una nueva reunión con los seis ciudadanos mexicanos detenidos en el centro de detención de Ketziot, donde permanecen tras participar en la flotilla humanitaria Global Sumud con destino a Gaza.
De acuerdo con el comunicado oficial, el diplomático conversó con todos los connacionales detenidos y gestionó medicamentos necesarios a través de los canales diplomáticos, como parte del seguimiento consular.
Paralelamente, el equipo de la Cancillería sostuvo una reunión con los familiares de las personas detenidas, a quienes se les informó sobre los avances en las gestiones para su próxima repatriación a México.
Las acciones forman parte de un operativo diplomático que ha incluido el envío de notas oficiales al gobierno de Israel y la exigencia del respeto a los derechos humanos de los detenidos.
“La SRE reafirma su prioridad y compromiso de velar por los derechos humanos de las y los connacionales en el exterior, así como por garantizar su regreso seguro a nuestro país”, subrayó la dependencia en su publicación oficial.
