SRE gestiona medicamentos y repatriación para mexicanos detenidos en Israel

De acuerdo con el comunicado oficial, el diplomático conversó con todos los connacionales detenidos y gestionó medicamentos necesarios a través de los canales diplomáticos, como parte del seguimiento consular.

Paralelamente, el equipo de la Cancillería sostuvo una reunión con los familiares de las personas detenidas, a quienes se les informó sobre los avances en las gestiones para su próxima repatriación a México.

Las acciones forman parte de un operativo diplomático que ha incluido el envío de notas oficiales al gobierno de Israel y la exigencia del respeto a los derechos humanos de los detenidos.

“La SRE reafirma su prioridad y compromiso de velar por los derechos humanos de las y los connacionales en el exterior, así como por garantizar su regreso seguro a nuestro país”, subrayó la dependencia en su publicación oficial.