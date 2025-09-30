SRE exige esclarecer muerte del mexicano Miguel Ángel bajo custodia del ICE

“La Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto del Consulado General en Dallas, continuará brindando el apoyo consular necesario a sus familiares”, indicó el boletín.

La SRE afirmó que mantendrá comunicación directa con las autoridades estadounidenses competentes, a fin de dar seguimiento puntual a la investigación de los hechos y exigir su esclarecimiento. También reiteró su compromiso de velar por los derechos y la protección de las personas mexicanas en el exterior.

El caso de Miguel Ángel García Medina no es el único que ha generado indignación. Apenas unas semanas antes, otro connacional, Silverio Villegas González, originario de Irimbo, Michoacán, también murió a causa de un operativo migratorio en Estados Unidos.

Silverio, de 38 años de edad, fue abatido por un agente del ICE el pasado 12 de septiembre en la zona de Franklin Park, cerca de Chicago, Illinois. De acuerdo con el reporte oficial, el mexicano intentó huir y arrastró al agente con su vehículo, por lo que este último abrió fuego. Sin embargo, medios internacionales que tuvieron acceso a grabaciones de cámaras corporales han señalado que los hechos podrían no haber ocurrido exactamente como se narró en un inicio.