SRE confirma que ya tiene autorización de Israel para traer de vuelta a mexicanos retenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció este lunes por la tarde que ya se cuenta con autorización del gobierno de Israel para repatriar a los seis ciudadanos mexicanos detenidos tras participar en la flotilla humanitaria Global Sumud.
Los connacionales se encuentran en el centro de detención de Ketziot, en territorio israelí, y este mismo día recibieron una nueva visita consular por parte del embajador de México en Israel, quien les compartió la información sobre su próximo retorno.
De acuerdo con el comunicado oficial, el regreso será coordinado por las embajadas mexicanas en la región y contará con un protocolo especial de protección.
“Para asegurar un retorno seguro a México se implementará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del embajador de México en Israel durante su trayecto de regreso”, indicó la SRE.
La Cancillería señaló que ha mantenido contacto constante con los familiares de las personas detenidas y que ya se realizaron gestiones para suministrar los medicamentos que necesitan.
La fecha exacta del retorno aún no ha sido anunciada oficialmente, pero se prevé que ocurra en los próximos días, tras la autorización israelí y la logística diplomática correspondiente.
rmr