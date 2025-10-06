SRE confirma que ya tiene autorización de Israel para traer de vuelta a mexicanos retenidos

Los connacionales se encuentran en el centro de detención de Ketziot, en territorio israelí, y este mismo día recibieron una nueva visita consular por parte del embajador de México en Israel, quien les compartió la información sobre su próximo retorno.

De acuerdo con el comunicado oficial, el regreso será coordinado por las embajadas mexicanas en la región y contará con un protocolo especial de protección.