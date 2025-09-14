SRE brinda asistencia a mexicanos en la flotilla Global Sumud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que continúa brindando asistencia consular a las personas mexicanas que viajan a bordo de la flotilla Global Sumud, mediante el acompañamiento de embajadas y consulados en la región.

En un comunicado oficial, la dependencia precisó que, desde el embarque en Barcelona, el pasado 1º de septiembre, el Consulado de México en esa ciudad y la Embajada de México en Argelia han mantenido contacto permanente con los connacionales.

Durante la escala en Túnez, la cónsul honoraria sostuvo un encuentro con las y los mexicanos para conocer sus necesidades, entregarles información sobre sus derechos en el extranjero y refrendarles el apoyo del Gobierno de México en caso de cualquier eventualidad.

La Cancillería también detalló que, tras los incidentes registrados el 8 y 10 de septiembre en esa ciudad, el embajador de México en Argelia estableció comunicación con el grupo, quienes confirmaron encontrarse a salvo y continuar su trayecto en distintas embarcaciones.