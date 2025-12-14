‘Soy un hombre de fe y convicciones’: documental de AMLO ya se puede ver en línea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El documental “Soy un hombre de fe y convicciones”, que retrata la vida, pensamiento y legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya está disponible tanto en televisión pública como en línea.

La cinta, dirigida por Joaquín Guzmán Luna, se transmitió por primera vez el sábado 13 de diciembre a través de Canal Once y tendrá una segunda emisión este martes 16 de diciembre a las 23:00 horas, en el mismo canal.

Además, para quienes no puedan verlo en televisión o prefieran disfrutarlo bajo demanda, el documental está disponible de forma gratuita en YouTube, a través del canal oficial de Canal Once, desde el pasado 1º de diciembre.

Acceso directo al canal de YouTube de Canal Once: