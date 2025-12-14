‘Soy un hombre de fe y convicciones’: documental de AMLO ya se puede ver en línea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El documental “Soy un hombre de fe y convicciones”, que retrata la vida, pensamiento y legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya está disponible tanto en televisión pública como en línea.
La cinta, dirigida por Joaquín Guzmán Luna, se transmitió por primera vez el sábado 13 de diciembre a través de Canal Once y tendrá una segunda emisión este martes 16 de diciembre a las 23:00 horas, en el mismo canal.
Además, para quienes no puedan verlo en televisión o prefieran disfrutarlo bajo demanda, el documental está disponible de forma gratuita en YouTube, a través del canal oficial de Canal Once, desde el pasado 1º de diciembre.
Acceso directo al canal de YouTube de Canal Once:
Con una duración de 90 minutos, la obra recorre los momentos clave en la trayectoria de López Obrador: sus campañas presidenciales, la creación del partido Morena, los ideales que promovió durante su mandato, así como su vínculo con la fe, la espiritualidad y la cultura popular.
Incluye testimonios de colaboradores cercanos y personajes destacados del movimiento de la Cuarta Transformación, como Luisa Alcalde, Elena Poniatowska, Gerardo Fernández Noroña, Clara Brugada, Jesús Ramírez Cuevas, Jenaro Villamil, entre otros.
Uno de los momentos más simbólicos del documental es el cierre con la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, lo que representa un relevo generacional y político dentro del movimiento fundado por AMLO.
