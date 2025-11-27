Sorteo militar 2025; el año en que casi nadie sacó bola negra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El azar parece haber quedado fuera del Servicio Militar Nacional 2025. Este año, miles de jóvenes en todo el país obtuvieron bola blanca durante el tradicional sorteo, lo que implica que deberán integrarse al programa de adiestramiento militar.

En varios módulos de reclutamiento, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que la abrumadora mayoría de bolas blancas fue resultado de una instrucción directa del alto mando. La intención, explicaron, es incrementar la participación juvenil en el esquema encuadrado, es decir, con capacitación sabatina obligatoria en instalaciones del Ejército, Fuerza Aérea o Armada.

“Este año fueron 1,270 elementos, de los cuales solo 13 sacaron bola negra”, reveló un auxiliar en Mexicali ante un grupo de reclutas. Casos similares se reportaron en todo el país, como en otro módulo donde solo tres de 334 jóvenes obtuvieron bola negra.