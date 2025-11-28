¡Sorprende el peso! Recupera terreno y alcanza cifra histórica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El peso mexicano registró una de sus mejores jornadas cambiarias del año este viernes 28 de noviembre, al cerrar en 18.2953 unidades por dólar, su nivel más fuerte desde julio de 2024, según datos del Banco de México.
Esta apreciación representa una ganancia del 0.29% respecto al día previo, lo que equivale a 5.39 centavos. Con ello, la moneda nacional acumuló un alza semanal de 1.02%, es decir, una recuperación de 18.94 centavos desde el lunes.
Especialistas en mercados financieros atribuyen este buen desempeño a una combinación de factores internos y externos, entre ellos:
Expectativa de recorte en tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU.
Indicadores de desaceleración en inflación y empleo en Estados Unidos
Baja liquidez en los mercados por el feriado del Día de Acción de Gracias
Mejor desempeño del euro y la libra esterlina
Flujo constante de inversiones hacia México
Estabilidad en el precio internacional del crudo
A pesar del repunte, el peso aún se mantiene lejos de los niveles alcanzados a mediados de 2024, cuando fluctuaba entre 16.30 y 16.50 unidades por dólar.
El comportamiento de la divisa mexicana es observado con atención por inversionistas, consumidores y autoridades financieras, dado su impacto en las decisiones de importación, turismo, y precios internos.
