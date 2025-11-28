¡Sorprende el peso! Recupera terreno y alcanza cifra histórica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El peso mexicano registró una de sus mejores jornadas cambiarias del año este viernes 28 de noviembre, al cerrar en 18.2953 unidades por dólar, su nivel más fuerte desde julio de 2024, según datos del Banco de México.

Esta apreciación representa una ganancia del 0.29% respecto al día previo, lo que equivale a 5.39 centavos. Con ello, la moneda nacional acumuló un alza semanal de 1.02%, es decir, una recuperación de 18.94 centavos desde el lunes.

Especialistas en mercados financieros atribuyen este buen desempeño a una combinación de factores internos y externos, entre ellos:

Expectativa de recorte en tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU.

Indicadores de desaceleración en inflación y empleo en Estados Unidos

Baja liquidez en los mercados por el feriado del Día de Acción de Gracias

Mejor desempeño del euro y la libra esterlina

Flujo constante de inversiones hacia México

Estabilidad en el precio internacional del crudo

A pesar del repunte, el peso aún se mantiene lejos de los niveles alcanzados a mediados de 2024, cuando fluctuaba entre 16.30 y 16.50 unidades por dólar.