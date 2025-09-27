Soriana niega colaboración con Marianne Gonzaga; joven responde con pruebas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cadena de supermercados Soriana emitió este viernes un comunicado oficial para desmentir cualquier vínculo comercial con la creadora de contenido Marianne Gonzaga, luego de que circulara en redes sociales un video en el que la influencer aparece realizando compras en una de sus tiendas como si fuera embajadora de la marca.

El video generó múltiples reacciones entre los usuarios, quienes comenzaron a especular sobre una posible campaña publicitaria formal. No obstante, la empresa aclaró que no existe ninguna colaboración ni relación comercial con dicha persona.

“Queremos aclarar de manera transparente que no existe ninguna colaboración ni relación comercial con dicha persona, y que cualquier uso de nuestra marca en sus publicaciones es unilateral y sin autorización”, puntualizó la cadena.

Soriana enfatizó que todas sus colaboraciones oficiales con influencers, embajadores o generadores de contenido son comunicadas exclusivamente a través de sus canales corporativos, y reafirmó su política de inclusión y respeto hacia todas las personas y comunidades.

“No practicamos discriminación ni exclusión hacia nadie”, indicó la empresa, asegurando que su enfoque siempre ha sido ofrecer experiencias de compra positivas, inclusivas y accesibles.

La publicación oficial, difundida a través de redes sociales, tuvo como propósito frenar las especulaciones derivadas del video de Gonzaga y proteger la imagen institucional de Soriana.