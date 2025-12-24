Sonorama Ribera del Duero México vuelve a CDMX en 2026 con potente cartel indie

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sonorama Ribera del Duero México confirmó su regreso a la Ciudad de México en 2026, consolidando su papel como un puente cultural entre España y México. La cita será el próximo 2 de mayo en el Estadio de Beisbol Fray Nano, recinto que volverá a fungir como punto de encuentro para el público amante del rock ibérico y la escena indie.

En un contexto donde estas propuestas han encontrado una complicidad cada vez más sólida con la audiencia mexicana, el festival se presenta nuevamente como un espacio de comunión sonora, identidad compartida y celebración transatlántica.

Con una trayectoria consolidada en España y un crecimiento sostenido en su edición mexicana, Sonorama apuesta otra vez por una curaduría que privilegia el carácter autoral, la emoción colectiva y la fuerza del directo. Para 2026, el cartel reúne a nombres fundamentales del indie ibérico contemporáneo, encabezados por La M.O.D.A..