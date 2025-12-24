Sonorama Ribera del Duero México vuelve a CDMX en 2026 con potente cartel indie

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sonorama Ribera del Duero México confirmó su regreso a la Ciudad de México en 2026, consolidando su papel como un puente cultural entre España y México. La cita será el próximo 2 de mayo en el Estadio de Beisbol Fray Nano, recinto que volverá a fungir como punto de encuentro para el público amante del rock ibérico y la escena indie.
En un contexto donde estas propuestas han encontrado una complicidad cada vez más sólida con la audiencia mexicana, el festival se presenta nuevamente como un espacio de comunión sonora, identidad compartida y celebración transatlántica.
Con una trayectoria consolidada en España y un crecimiento sostenido en su edición mexicana, Sonorama apuesta otra vez por una curaduría que privilegia el carácter autoral, la emoción colectiva y la fuerza del directo. Para 2026, el cartel reúne a nombres fundamentales del indie ibérico contemporáneo, encabezados por La M.O.D.A..
A este encuentro se suma la sensibilidad expansiva de Shinova, banda que ha logrado evolucionar desde la introspección hacia himnos coreables sin perder honestidad y que actualmente encabeza listas de popularidad en España.
El espíritu luminoso y desenfadado de Tu Otra Bonita aporta un matiz fresco y celebratorio, mientras que Whisky Caravan reafirma la conexión entre el rock de raíz y la narrativa contemporánea, tendiendo un hilo directo con el público mexicano que ha seguido de cerca su evolución.
La edición 2026 también abre espacio a nuevas voces y propuestas emergentes que dialogan con la escena actual, como Mabu, Javi Robles, Las Dianas y Glotón, confirmando que el festival no solo celebra trayectorias consolidadas, sino que también funciona como plataforma para miradas frescas del rock ibérico independiente.
mrh