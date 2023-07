”Somos un movimiento de transformación que ama profundamente al pueblo de México’’: Claudia Sheinbaum

Veracruz, Veracruz (MiMorelia.com).- ’’Nosotros somos Morena, pero más allá de eso somos un movimiento de Transformación, que tiene principios y que tiene causas y sobre todo que ama profundamente al pueblo de México, que no lo traiciona, que no roba, que no miente’’, destacó Claudia Sheinbaum durante su visita al Puerto de Veracruz, una tierra que aseguró estar hecha por hombres y mujeres de lucha que hacen patria todos los días.

Frente a simpatizantes veracruzanos que la recibieron con aplausos y porras, Claudia Sheinbaum aseveró que la consolidación de la 4T no es un tema en el que se traten de ganar puestos públicos, sino que, por el contrario, tiene que ver con ayudar a quienes más lo necesitan a través de los principios y valores de la Transformación.

Hizo hincapié en que, con el Movimiento de Regeneración Nacional se pueden lograr mejores condiciones de vida para las mexicanas y los mexicanos, pues gracias a los actuales gobiernos de la Cuarta Transformación se ha mostrado como el uso inteligente y honesto de los recursos públicos pueden ser base para la generación del bienestar.