Solo caída de plafones en La Raza; estructura del hospital está intacta: IMSS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este 2 de enero de 2026 con epicentro en San Marcos, Guerrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaró que el Hospital La Raza, en la Ciudad de México, no presenta daños estructurales, por lo que la atención médica continúa de manera normal.

La información fue confirmada por la doctora Elizabeth Hernández, quien desde la unidad de consulta externa del Centro Médico Nacional La Raza, informó que se realizaron dos inspecciones técnicas tras la activación de los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil.

“Se han realizado dos recorridos con un director responsable de obra y personal de Protección Civil, verificando que el edificio se encuentra sano; las columnas y través no sufrieron daño, por lo cual el servicio médico se da de manera continua”, indicó.