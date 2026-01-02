Solo caída de plafones en La Raza; estructura del hospital está intacta: IMSS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este 2 de enero de 2026 con epicentro en San Marcos, Guerrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaró que el Hospital La Raza, en la Ciudad de México, no presenta daños estructurales, por lo que la atención médica continúa de manera normal.
La información fue confirmada por la doctora Elizabeth Hernández, quien desde la unidad de consulta externa del Centro Médico Nacional La Raza, informó que se realizaron dos inspecciones técnicas tras la activación de los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil.
“Se han realizado dos recorridos con un director responsable de obra y personal de Protección Civil, verificando que el edificio se encuentra sano; las columnas y través no sufrieron daño, por lo cual el servicio médico se da de manera continua”, indicó.
En redes sociales circularon versiones sobre presuntos daños severos o incluso un derrumbe dentro del hospital. Sin embargo, el IMSS desmintió dichas afirmaciones y explicó que únicamente se detectaron afectaciones menores en acabados, como la caída de plafones, especialmente en áreas externas al hospital.
La doctora Hernández hizo un llamado a la ciudadanía a informarse únicamente a través de fuentes oficiales, como el Servicio Sismológico Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil, y las cuentas verificadas del Gobierno de México y el IMSS.
mrh