Solicita Morón creación de Comisión Especial para garantizar justicia a migrantes mexicanos en EU

Dicha solicitud, se da ante el asesinato de Silverio Villegas González, migrante proveniente del municipio de Irimbo, Michoacán, quien el pasado 12 de septiembre perdió la vida a manos de agentes de la ICE, en un caso más del acoso, hostigamiento y violación de derechos humanos de la que son víctimas cientos de miles de migrantes mexicanos ante la postura racista y xenófoba del gobierno de Estados Unidos.

"Exigimos justicia para Silverio y para su familia, así como para todos quienes han sido víctimas de esta política anti migratoria, irracional e inhumana que impulsa el gobierno de Estados Unidos", aseveró el senador.