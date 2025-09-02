Solicita Bedolla estrategia migratoria para frenar a extranjeros relacionados con delincuencia

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla solicitó la intervención del Instituto Nacional de Migración (INM), para la implementación de una estrategia de acción e inteligencia en el tema de personas extranjeras involucradas con la delincuencia organizada.

Durante la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el mandatario destacó que la coordinación entre los gobiernos federal y de Michoacán en el esquema de seguridad ha permitido la detención de 55 personas extranjeras en el estado, principalmente de nacionalidades venezolana y colombiana, dedicadas a actividades ilícitas.