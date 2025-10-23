¡Soda Stereo regresa a México! Cerati estará presente en escena gracias a la tecnología

La gira apostará por una experiencia inmersiva: Zeta y Charly tocarán en vivo mientras que la presencia de Gustavo Cerati se dará a través de su voz y pistas originales de guitarra, rescatadas de grabaciones de las últimas giras de la banda.

“Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad”, añadió la empresa, haciendo alusión al reencuentro con el fallecido músico.

Fechas de Soda Stereo en México

Hasta ahora, se han confirmado tres presentaciones:

14 de abril de 2026 – Palacio de los Deportes, Ciudad de México

18 de abril de 2026 – Guadalajara

21 de abril de 2026 – Monterrey

La preventa de boletos comenzará el próximo 24 de octubre con la Venta Beyond, continuará con la Preventa Banamex el 27 de octubre, y la Venta General iniciará el 28 de octubre. Aún no se han revelado los precios oficiales.

El legado de Soda Stereo

Fundada en 1982, Soda Stereo es considerada una de las bandas más influyentes del rock en español. Entre sus éxitos más recordados se encuentran Persiana americana, De música ligera, Juegos de seducción y En la ciudad de la furia.

La banda se separó en 1997 y tuvo una breve reunión en 2007. Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años, tras pasar cuatro años en coma luego de sufrir un accidente cerebrovascular durante un concierto en Venezuela, en 2010.

