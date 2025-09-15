Socavón en Iztapalapa crece por lluvias y obliga a evacuar viviendas cercanas

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la causa del colapso fue la ruptura de un tramo de 10 metros en el colector principal, de 2.44 metros de diámetro, construido con concreto reforzado. El daño fue provocado por asentamientos del terreno, lo que debilitó la infraestructura subterránea.

Las fuertes lluvias del domingo intensificaron el riesgo en la zona. Se reportó una acumulación de 2.16 millones de metros cúbicos de agua en Iztapalapa, de un total de 12.23 millones que cayeron en toda la Ciudad de México, lo que provocó que el socavón creciera y se acercara a viviendas cercanas.