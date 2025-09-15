Socavón en Iztapalapa crece por lluvias y obliga a evacuar viviendas cercanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un socavón de grandes dimensiones se formó este fin de semana en calles de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, provocando la caída de un camión de carga y generando un operativo de emergencia por parte de las autoridades capitalinas.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la causa del colapso fue la ruptura de un tramo de 10 metros en el colector principal, de 2.44 metros de diámetro, construido con concreto reforzado. El daño fue provocado por asentamientos del terreno, lo que debilitó la infraestructura subterránea.
Las fuertes lluvias del domingo intensificaron el riesgo en la zona. Se reportó una acumulación de 2.16 millones de metros cúbicos de agua en Iztapalapa, de un total de 12.23 millones que cayeron en toda la Ciudad de México, lo que provocó que el socavón creciera y se acercara a viviendas cercanas.
Como medida de prevención, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) evacuó a 20 personas de tres domicilios colindantes, quienes fueron trasladadas a un albergue temporal para garantizar su seguridad.
La zona fue acordonada y las autoridades exhortaron a la población a no acercarse al perímetro de riesgo y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, pero continúan los trabajos técnicos para estabilizar el terreno y reparar la infraestructura afectada.
BCT