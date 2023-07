Sobreviviente de la bomba atómica vive en México y reacciona a "Oppenheimer"

… una persona me ofreció trabajar en la prensa japonesa en las Olimpiadas en la Ciudad de México. Acepté y vine. México me recibió de brazos abiertos, me dio cariño. En el primer paso que puse en México, hubo una persona que salvó mi vida. Esa es otra historia y me dio la segunda vida. Por eso el cariño, el amor de los mexicanos, me dio una lección de quedarme en México para siempre”.