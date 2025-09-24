Sistema Cutzamala alcanza 86% de almacenamiento tras lluvias históricas en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras un 2024 marcado por la amenaza del “Día Cero” en el Sistema Cutzamala, la temporada de lluvias de este 2025 resultó histórica y permitió que las presas de almacenamiento alcanzaran niveles no vistos en los últimos siete años.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al corte del 23 de septiembre, el sistema registra un 86.13% de almacenamiento, equivalente a 673.9 millones de metros cúbicos de agua, lo que garantiza abasto para millones de habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México.

El sistema se compone de tres presas que actualmente superan el 80% de su capacidad:

Villa Victoria: 87.88%

Valle de Bravo: 87.66%

El Bosque: 81.53%

La directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlali Peraza, estimó que este nivel de almacenamiento asegura el suministro de agua al Valle de México por al menos dos años, es decir, hasta 2027 si las lluvias vuelven a escasear.

En abril de 2024, el Sistema Cutzamala llegó a estar por debajo del 30% de almacenamiento, lo que puso en alerta a la capital y al Estado de México ante una posible crisis sin precedentes.