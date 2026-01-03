Sismo en Guerrero deja afectaciones en 24 municipios; activan planes DN-III-E y Marina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que, tras el sismo de magnitud 6.5 registrado con epicentro en San Marcos, Guerrero, se activaron los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para atender a la población, evaluar daños y restaurar servicios.
Las autoridades de Guerrero reportaron afectaciones en 24 municipios, entre ellos Acapulco de Juárez, San Marcos, Tecoanapa, Las Vigas, Ayutla de los Libres, Juchitán, Chilapa, Tlapa, Tixtla y Coyuca de Benítez. En estos sitios se continúa con la evaluación y cuantificación de viviendas afectadas, apoyada por una Misión de Enlace y Coordinación (ECO).
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) activaron los planes DN-III-E y Marina, mientras que la CFE desplegó 354 trabajadores, 79 grúas y 138 vehículos para restablecer al 100% el suministro eléctrico en las zonas dañadas. Por su parte, la Conagua trabaja en la rehabilitación de los sistemas de captación de agua potable Papagayo I, II y Lomas de Chapultepec, en Acapulco.
En la Ciudad de México, también se atienden 99 solicitudes de revisión de inmuebles por posibles afectaciones derivadas del sismo. Finalmente, la CNPC destacó la coordinación de los tres órdenes de gobierno y reafirmó su compromiso con la protección de la vida y el bienestar de la población.
