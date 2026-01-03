Sismo en Guerrero deja afectaciones en 24 municipios; activan planes DN-III-E y Marina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que, tras el sismo de magnitud 6.5 registrado con epicentro en San Marcos, Guerrero, se activaron los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para atender a la población, evaluar daños y restaurar servicios.

Las autoridades de Guerrero reportaron afectaciones en 24 municipios, entre ellos Acapulco de Juárez, San Marcos, Tecoanapa, Las Vigas, Ayutla de los Libres, Juchitán, Chilapa, Tlapa, Tixtla y Coyuca de Benítez. En estos sitios se continúa con la evaluación y cuantificación de viviendas afectadas, apoyada por una Misión de Enlace y Coordinación (ECO).