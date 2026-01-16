Sismo despierta a México; Sheinbaum asegura todo está en orden

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el sismo de magnitud 5.0 registrado la madrugada de este viernes con epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hasta el momento no se reportan daños en el país.

Fue a través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, que la mandataria dio a conocer la situación, añadiendo que la Coordinación Nacional de Protección Civil activó los protocolos de revisión en zonas donde se percibió el movimiento telúrico.