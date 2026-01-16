Sismo despierta a México; Sheinbaum asegura todo está en orden

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el sismo de magnitud 5.0 registrado la madrugada de este viernes con epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hasta el momento no se reportan daños en el país.
Fue a través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, que la mandataria dio a conocer la situación, añadiendo que la Coordinación Nacional de Protección Civil activó los protocolos de revisión en zonas donde se percibió el movimiento telúrico.
“Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión”, escribió la presidenta.
El movimiento telúrico activó la alerta sísmica en diversas regiones del país, incluida la Ciudad de México, donde decenas de personas evacuaron inmuebles de forma preventiva.
La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, indicó que se mantenían activos los protocolos de seguridad sin reporte de afectaciones.
Helicópteros del Grupo Cóndores también realizaron recorridos aéreos sobre la capital para verificar posibles daños.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo una magnitud confirmada de 5.0 y se localizó a 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, con una profundidad de 5 kilómetros, a las 12:43 am.
