Sismo de 6.5 sacude la Costa de Guerrero; se activa alerta sísmica en CDMX y Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en la Costa de Guerrero, a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, fue registrado la mañana de este viernes 2 de enero de 2026, a las 07:58:15 horas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) activó la alerta sísmica en diversas ciudades del país, entre ellas Morelia, Ciudad de México, Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Colima, Puebla, Morelos y Toluca. La alerta se activó a las 07:58:23 horas, segundos después del registro del movimiento telúrico.
El epicentro se ubicó en las coordenadas Latitud 16.70, Longitud -99.49, con una profundidad de 10 km, lo cual explica la amplia percepción en distintas entidades del centro y sur del país.
Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas en la ciudad de Morelia, pero las autoridades locales de Protección Civil se mantienen en monitoreo preventivo, en espera de reportes ciudadanos o posibles réplicas.
Se recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y no difundir rumores. En caso de sismo, se debe seguir el protocolo de seguridad: mantener la calma, evacuar si es necesario y revisar posibles daños estructurales en viviendas u oficinas.
BCT