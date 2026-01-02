Sismo de 6.5 sacude la Costa de Guerrero; se activa alerta sísmica en CDMX y Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en la Costa de Guerrero, a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, fue registrado la mañana de este viernes 2 de enero de 2026, a las 07:58:15 horas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) activó la alerta sísmica en diversas ciudades del país, entre ellas Morelia, Ciudad de México, Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Colima, Puebla, Morelos y Toluca. La alerta se activó a las 07:58:23 horas, segundos después del registro del movimiento telúrico.