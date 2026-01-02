Sismo cobra la vida de adulto mayor en la Ciudad de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre de 67 años falleció la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 luego de caer por las escaleras durante el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, que fue perceptible en la capital del país.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en el cruce de Obrero Mundial y Calzada de Tlalpan, en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, donde una mujer solicitó apoyo al número de emergencias 911, informando que su esposo cayó al intentar desplazarse mientras se registraba el movimiento telúrico.
Al lugar arribaron la unidad MX-443 y la Unidad Médica 695 del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), cuyos paramédicos realizaron la valoración del paciente, confirmando que ya no contaba con signos vitales.
El caso fue atendido como emergencia médica derivada de una caída relacionada con el sismo, y quedó asentado en el sistema oficial de emergencias. Aunque no se trató de un daño estructural, este incidente refleja los riesgos indirectos asociados a los movimientos sísmicos y la importancia de actuar con calma durante este tipo de eventos.
