Sinaloa va a continuar reforzando su esencia como productor de alimentos: Claudia Sheinbaum

“Además, vamos a seguir apoyando al gobernador Rocha, vamos a seguir apoyando a Sinaloa. Si me lo permiten, vamos a regresar porque hemos estado platicando con Rubén Rocha para informarle las obras, los proyectos que van a continuar en este grandioso estado de Sinaloa”, anunció.

Asimismo, refrendó su compromiso para dar continuidad a los programas del Bienestar como la pensión para adultos mayores y las becas para estudiantes de preparatoria; pero con programas nuevos para apoyar a las mujeres de 60 a 64 años, las y los estudiantes de preescolar a secundaria que estudien en escuelas públicas; y adultos mayores con consultas médicas a domicilio.

En el último fin de semana de transición, Claudia Sheinbaum agradeció al Presidente López Obrador por todo lo que hizo por el pueblo de México durante su gobierno, que permitió ganarse el cariño que hoy le tiene la gente.

“Yo quiero agradecerle, Presidente, por esta transición, agradecerle por todo lo que le ha dado al pueblo de México. Decía hace rato el gobernador de Sonora que al Presidente no le gustan monumentos, no le gustan nombres de calles, no le gusta que lleve su nombre ninguna placa, pero ¿para qué hace falta? Si el Presidente López Obrador está en el corazón del pueblo de México”, expresó.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador también celebró este proceso de transición histórico y armonioso, como nunca antes en la historia de México.