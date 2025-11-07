Sin reportes de atentado contra embajadora de Israel, aclaran SRE y SSPC

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron este 7 de noviembre que no se tiene registro ni reporte oficial sobre algún supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México.

A través de una nota informativa conjunta, ambas dependencias aclararon que no existe evidencia que confirme versiones difundidas en redes o medios no oficiales, respecto a un ataque en instalaciones diplomáticas.

La Cancillería mexicana reiteró su disposición para mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, como parte del compromiso del Estado mexicano con el diálogo internacional y la seguridad diplomática.