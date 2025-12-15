Sin pruebas legales contra Rocha Cantú por caso Miss Universo 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de la polémica generada tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, comenzaron a circular versiones que señalaban presuntos vínculos irregulares entre el propietario del certamen, Raúl Rocha Cantú, y la empresa Ferropolymers S.A. de C.V., así como con ciertos inmuebles. No obstante, documentos oficiales del Registro Público de Comercio (RPC) desmienten dichas acusaciones.

De acuerdo con una revisión legal y documental, no existe evidencia que demuestre que Rocha Cantú tenga participación accionaria, control administrativo o relación societaria con Ferropolymers.

Los datos obtenidos del acta constitutiva de la empresa y su última asamblea registrada ante el RPC no incluyen el nombre de Rocha Cantú ni de empresas con las que se le ha intentado vincular públicamente. Esto descarta, desde el punto de vista mercantil, cualquier relación directa o indirecta entre el empresario y la compañía señalada.

“La única forma legal de comprobar la propiedad o participación en una empresa es a través de los registros públicos. No basta con declaraciones, rumores o publicaciones sin sustento documental”, señalan fuentes consultadas.

Además, los documentos revisados muestran que los cambios en la composición accionaria de Ferropolymers se han realizado bajo procedimientos formales y conforme a la normatividad vigente, lo que refuerza la transparencia legal de la empresa.

En la misma línea, no existe registro alguno que relacione a BSE Combustibles, otra firma mencionada en medios, con el empresario ni con la estructura societaria de Ferropolymers.

Hasta el momento, ninguna de las versiones que han circulado ha presentado pruebas legales que respalden las acusaciones, lo que ha llevado a diversos analistas a señalar la importancia de verificar la información en fuentes oficiales.

Tras un escándalo mediático como el de Miss Universo 2025, los documentos mercantiles disponibles ofrecen una lectura clara y verificable que contradice los señalamientos recientes en contra de Raúl Rocha Cantú.

