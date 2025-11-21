¡Sin perder el número! Así puedes cambiar de compañía móvil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el retiro progresivo de Telefónica Movistar en México, miles de usuarios en Michoacán se preguntan qué sucederá con sus servicios móviles. La buena noticia: puedes cambiar de compañía sin perder tu número gracias a un derecho garantizado por ley: la portabilidad numérica.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha reiterado que todos los usuarios tienen derecho a conservar su número telefónico al cambiar de operador, siempre que no existan adeudos pendientes. Y lo mejor: el trámite es gratuito, rápido y no puede ser rechazado por la empresa de telefonía.

El proceso comienza desde tu celular. Solo debes marcar o enviar un mensaje al 051. En respuesta, recibirás un NIP de cuatro dígitos que deberás anotar. Este código es esencial para iniciar la solicitud de portabilidad.