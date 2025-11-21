¡Sin perder el número! Así puedes cambiar de compañía móvil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el retiro progresivo de Telefónica Movistar en México, miles de usuarios en Michoacán se preguntan qué sucederá con sus servicios móviles. La buena noticia: puedes cambiar de compañía sin perder tu número gracias a un derecho garantizado por ley: la portabilidad numérica.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha reiterado que todos los usuarios tienen derecho a conservar su número telefónico al cambiar de operador, siempre que no existan adeudos pendientes. Y lo mejor: el trámite es gratuito, rápido y no puede ser rechazado por la empresa de telefonía.
El proceso comienza desde tu celular. Solo debes marcar o enviar un mensaje al 051. En respuesta, recibirás un NIP de cuatro dígitos que deberás anotar. Este código es esencial para iniciar la solicitud de portabilidad.
Presentarte en un centro autorizado de la compañía a la que deseas cambiarte. Algunas permiten hacerlo por teléfono o en línea.
Llevar una identificación oficial vigente (INE, CURP o licencia).
Asegurarte de no tener adeudos con tu operador actual.
Entregar tu NIP y seguir las instrucciones de la nueva compañía.
¿Y si mi teléfono está bloqueado?
Aunque cada vez menos común, hay equipos que siguen bloqueados para funcionar solo con una compañía. Si ese es tu caso, puedes solicitar el desbloqueo gratuito. Según el IFT, este trámite tampoco puede ser negado por el operador.
Y ahora que lo sabes… ¿Qué compañía te ofrece el servicio que realmente mereces?
RPO