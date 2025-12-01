Sin nexos con el narco, asegura Harfuch sobre Miss Universo

Las sospechas se intensificaron tras la reciente coronación de la mexicana Fátima Bosch, cuyo padre, empresario vinculado a PEMEX, ha sido relacionado con Rocha Cantú. Aunque no hay acusaciones directas contra ella ni contra su familia, el contexto ha encendido las alertas y generado debates sobre posibles conflictos de interés.

La polémica creció aún más con la confirmación de que Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, también copropietaria del concurso, enfrenta una orden de arresto en Tailandia por el delito de fraude. Con dos de sus dueños bajo investigación internacional, Miss Universo se ve forzado a defender su reputación ante el escrutinio público.

Pese al escándalo, Harfuch subrayó que la competencia de belleza no forma parte de ninguna investigación penal y que el gabinete de Seguridad —incluida la FGR— continúa recabando información exclusivamente sobre los individuos señalados, no sobre el certamen como institución.