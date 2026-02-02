¿Sin moto? No hay problema: repartidor de Didi entrega pedidos ¡a caballo!

Juárez, Nuevo León (MiMorelia.com).- La creatividad y las ganas de salir adelante llevaron a un joven repartidor de Didi a convertirse en tendencia, luego de que optara por entregar sus pedidos montado en un caballo, al quedarse sin motocicleta por una falla mecánica.

La peculiar escena fue captada en video y compartida en redes sociales, donde se le ve recorriendo calles del municipio de Juárez con su mochila de reparto y sobre el lomo de un caballo negro, que él mismo bautizó como “el mamalón”.

“Se me chin... la moto y tuve que sacar el mamalón”, dijo el joven entre risas a algunos compañeros mientras organizaba su ruta.