¿Sin moto? No hay problema: repartidor de Didi entrega pedidos ¡a caballo!

Juárez, Nuevo León (MiMorelia.com).- La creatividad y las ganas de salir adelante llevaron a un joven repartidor de Didi a convertirse en tendencia, luego de que optara por entregar sus pedidos montado en un caballo, al quedarse sin motocicleta por una falla mecánica.
La peculiar escena fue captada en video y compartida en redes sociales, donde se le ve recorriendo calles del municipio de Juárez con su mochila de reparto y sobre el lomo de un caballo negro, que él mismo bautizó como “el mamalón”.
“Se me chin... la moto y tuve que sacar el mamalón”, dijo el joven entre risas a algunos compañeros mientras organizaba su ruta.
Lejos de cancelar las entregas, el repartidor siguió trabajando y logró cumplir sus pedidos, entre ellos uno que incluía un pollo solicitado por la app, demostrando que la voluntad de trabajar puede más que cualquier contratiempo.
Aunque no es común ver que tu comida llegue a lomos de un caballo, los comentarios en redes sociales se llenaron de apoyo y humor, celebrando el ingenio del repartidor, que con todo y estilo norteño, cumplió su jornada pese a la adversidad.
SHA