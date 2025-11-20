Sin línea de investigación sólida, contra políticos por caso Manzo: García Harfuch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que el gabinete de seguridad actualmente no tiene una línea de investigación sólida en contra de algún político por el asesinato del exedil de Uruapan, Carlos Manzo.
En una entrevista radiofónica, señaló que no hay denuncias ni investigaciones contra Leonel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos.
“Nosotros no tenemos una línea de investigación sólida en contra de ellos”, dijo sobre los señalamientos de Grecia Quiroz contra algunos políticos como Leonel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos.
-